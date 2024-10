Abbanoa avvierà una serie di interventi a Cabras, grazie a un finanziamento del Pnnr, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza della rete idrica, ridurre le perdite e distrettualizzare le reti.

Il primo intervento inizierà lunedì 7 ottobre, interessando via Olbia e via Leonardo Da Vinci per un tratto di circa 163 metri. Durante i lavori, saranno applicate misure di viabilità straordinaria, tra cui il divieto di sosta su entrambi i lati delle strade, la rimozione forzata dei veicoli e l’istituzione del senso unico alternato, regolato dall’avanzamento delle operazioni.

In seguito, i lavori si estenderanno ad altre vie del comune, con un piano di interventi che coprirà aree come via Tharros, via Torino e via Cesare Battisti, tra le numerose strade interessate. Il progetto complessivo si svilupperà tra il 7 ottobre e il 30 giugno 2025, con aggiornamenti sulla circolazione disponibili nell’ordinanza comunale.