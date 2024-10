Turista si perde nelle montagne, salvato dai vigili del fuoco

Un turista tedesco di 67 anni, impegnato nel noto percorso escursionistico del “Selvaggio Blu”, è stato ritrovato sano e salvo dopo aver fatto perdere le proprie tracce nella zona di Cala Fenile, a Baunei. La sua scomparsa è stata segnalata dalla moglie, preoccupata per il suo ritardo nel rientrare, che non ha esitato a lanciare l’allerta ai vigili del fuoco del comando provinciale di Nuoro. Le operazioni di ricerca sono iniziate intorno all’una di notte, quando la sala operativa dei vigili del fuoco di Tortolì ha immediatamente attivato la squadra 11A per coordinare le ricerche. Le difficoltà di visibilità, causate dall’oscurità della notte, hanno reso il compito ancora più complesso. Tuttavia, gli operatori del 115, esperti in operazioni di salvataggio in ambienti impervi, si sono mossi con determinazione, consapevoli dell’urgenza della situazione. Dopo ore di ricerche e a fronte di un’intensa mobilitazione, intorno alle 4 del mattino, la squadra ha finalmente individuato l’uomo, il quale, sebbene fosse visibilmente stanco e provato dall’esperienza, si trovava in buone condizioni generali di

