Laconi unita per la sicurezza, nasce una piattaforma di elisoccorso

A Laconi, la cittadinanza si è unita per costruire una piattaforma di atterraggio per l’elisoccorso, dimostrando grande generosità. Piccoli commercianti, imprenditori e muratori del paese hanno donato denaro, materiale edile e manodopera, contribuendo gratuitamente alla realizzazione del progetto. La piattaforma sorgerà nella zona Pip, su un terreno comunale, e i lavori sono già in corso. L’area di atterraggio sarà tracciata a breve, con il taglio del nastro previsto entro l’anno. La costruzione è stata realizzata in stretta collaborazione con i piloti dell’elisoccorso e il Servizio sanitario di emergenza, per garantire la conformità agli standard. Il sindaco Salvatore Argiolas ha espresso grande apprezzamento per l’iniziativa, sottolineando come la nuova infrastruttura rappresenti un significativo passo avanti per la sicurezza del paese, soprattutto in situazioni di emergenza sanitaria. La piattaforma per l’elisoccorso garantirà interventi rapidi e tempestivi, riducendo i tempi di soccorso per le persone in difficoltà. Argiolas ha inoltre ringraziato calorosamente i cittadini e le imprese locali per la loro straordinaria generosità, evidenziando come questo progetto sia il risultato della coesione

