Arborea, raddoppiano i turni Ascot: cosa c'è da sapere

A partire da questa settimana, i cittadini di Arborea potranno usufruire di un servizio sanitario potenziato con l’ampliamento dei giorni di apertura dell’Ascot, l’ambulatorio straordinario di comunità territoriale. L’Ascot in via De Gasperi, numero 9, sarà ora accessibile non solo il mercoledì dalle 8 alle 13, ma anche il venerdì dalle 14 alle 19. L’annuncio arriva dalla direzione generale e dall’ufficio Integrazione ospedale-territorio della Asl 5 di Oristano, confermando così l’impegno nell’offrire una risposta più efficace alle esigenze sanitarie della comunità locale. L’Ascot è destinato principalmente ai cittadini che non hanno un medico di famiglia e offre una gamma di servizi essenziali. Tra questi, le visite urgenti e non urgenti, la prescrizione di farmaci e la rinnovazione di piani terapeutici, la raccolta dei fabbisogni domiciliari come l’inserimento in Adi e le attività domiciliari programmate, nonché la gestione delle prestazioni integrative programmate. Inoltre, è possibile ottenere certificati di malattia e altre prestazioni conformi agli Accordi Collettivi Nazionali. La possibilità di accedere all’Ascot ad Arborea, così come

