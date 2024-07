Arborea in festa per il Santissimo Redentore: il programma

Arborea si prepara ad accogliere la tradizionale festa in onore del Santissimo Redentore con un programma ricco di eventi religiosi e civili. Organizzata dalla parrocchia del Santissimo Redentore in collaborazione con il Comune di Arborea e la Pro Loco, la festa prenderà il via lunedì 15 luglio con una Santa Messa dedicata al Comitato e ai loro familiari, alle ore 21. Il clou delle celebrazioni religiose avverrà domenica 21 luglio, con il ritrovo dei trattori e dei gruppi per la processione del Santissimo Redentore. Alle ore 18, la processione prenderà il via accompagnata dai trattori, dalla banda musicale di Marrubiu e dal Gruppo Folk San Ciriaco di Terralba. Alle 19, la celebrazione eucaristica in onore del Patrono sarà celebrata da monsignor Mario Fiandri, con la partecipazione del Coro Santa Cecilia. Il programma civile non è da meno, con serate che inizieranno giovedì 18 luglio con l’Aperifesta del Comitato 2024. A partire dalle ore 20, la piazza Maria Ausiliatrice sarà animata da una serata musicale dove

