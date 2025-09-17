Vigilanza Rai, decima fumata nera su voto presidenza

(Adnkronos) - Decima fumata nera in commissione di Vigilanza per il voto sulla presidenza Rai. Anche questa mattina, nella seduta plenaria convocata per le 8, la maggioranza non si è presentata facendo mancare il numero legale. Presenti solo le opposizioni con Dolores Bevilacqua per il MoVimento 5 Stelle, Maria Elena Boschi per Italia viva e Stefano Graziano per il Pd.

