Sinnai pronta a brindare con la seconda edizione di Calici d'Autunno

Il Comune di Sinnai, con l'Assessorato alle Attività Produttive e Tradizioni Popolari e l'associazione VAB Sinnai, presenta la seconda edizione della rassegna enogastronomica e solidale "Calici d'Autunno". L'appuntamento è per sabato 8 novembre 2025 in Piazza Sant'Isidoro a partire dalle ore 17:00.

Una serata tra solidarietà, buon cibo e tradizione

L'evento celebra i profumi e i sapori dell'autunno con un ricco programma enogastronomico e musicale. Ospiti speciali della serata saranno i maestri caldarrostai di Aritzo, che delizieranno i partecipanti con le loro specialità. Leggi programma completo