Il Comune di Sinnai, con l'Assessorato alle Attività Produttive e Tradizioni Popolari e l'associazione VAB Sinnai, presenta la seconda edizione della rassegna enogastronomica e solidale "Calici d'Autunno". L'appuntamento è per sabato 8 novembre 2025 in Piazza Sant'Isidoro a partire dalle ore 17:00.
Una serata tra solidarietà, buon cibo e tradizione
L'evento celebra i profumi e i sapori dell'autunno con un ricco programma enogastronomico e musicale. Ospiti speciali della serata saranno i maestri caldarrostai di Aritzo, che delizieranno i partecipanti con le loro specialità.
Le cantine partecipanti
Ben 13 aziende vitivinicole provenienti da tutta la Sardegna:
- Cantina Argiolas (Serdiana)
- Cantina Ariu (Mogoro)
- Cantina Audarya (Serdiana)
- Cantina del Vermentino (Monti)
- Cantina di Mogoro (Mogoro)
- Cantine Dolia (Dolianova)
- Cantina Dorgali (Dorgali)
- Cantina Ferruccio Deiana (Settimo San Pietro)
- Cantina Galavera (Usini)
- Cantina La Giara (Usellus)
- Cantine Locci Zuddas (Monserrato)
- Cantina Quartu Sant'Elena (Maracalagonis)
- Cantina Santadi (Santadi)
Le eccellenze gastronomiche del territorio
Ad arricchire l'offerta enologica, le migliori produzioni locali:
- Panifici: Delizie Paesane, Eredi Asuni Gavino, Paolo Atzeni
- Caseificio: Stefano Cocco (Sinnai)
- Mielificio: Apicoltura Angioni (Sinnai)
- Oleificio: F.lli Serreli (Sinnai)
- Salumificio: Su Sirboni (Settimo San Pietro)
Intrattenimento musicale
L'Orchestra Popolare Sarda animerà la serata con i suoi componenti:
- Orlando ed Eliseo Mascia
- Matteo Muscas
- Luca Schirru
Modalità di partecipazione
Saranno disponibili diversi tipi di ticket:
- Ticket completo
- Ticket tagliere
- Ticket calice
- Ticket caldarroste
Appuntamento sabato 8 novembre 2025 dalle ore 17:00 in Piazza Sant'Isidoro a Sinnai.
