calicisinnai2025 Sinnai pronta a brindare con la seconda edizione di Calici d'Autunno

Il Comune di Sinnai, con l'Assessorato alle Attività Produttive e Tradizioni Popolari e l'associazione VAB Sinnai, presenta la seconda edizione della rassegna enogastronomica e solidale "Calici d'Autunno". L'appuntamento è per sabato 8 novembre 2025 in Piazza Sant'Isidoro a partire dalle ore 17:00.

Una serata tra solidarietà, buon cibo e tradizione

L'evento celebra i profumi e i sapori dell'autunno con un ricco programma enogastronomico e musicale. Ospiti speciali della serata saranno i maestri caldarrostai di Aritzo, che delizieranno i partecipanti con le loro specialità.

Le cantine partecipanti

Ben 13 aziende vitivinicole provenienti da tutta la Sardegna:

  • Cantina Argiolas (Serdiana)
  • Cantina Ariu (Mogoro)
  • Cantina Audarya (Serdiana)
  • Cantina del Vermentino (Monti)
  • Cantina di Mogoro (Mogoro)
  • Cantine Dolia (Dolianova)
  • Cantina Dorgali (Dorgali)
  • Cantina Ferruccio Deiana (Settimo San Pietro)
  • Cantina Galavera (Usini)
  • Cantina La Giara (Usellus)
  • Cantine Locci Zuddas (Monserrato)
  • Cantina Quartu Sant'Elena (Maracalagonis)
  • Cantina Santadi (Santadi)

Le eccellenze gastronomiche del territorio

Ad arricchire l'offerta enologica, le migliori produzioni locali:

  • Panifici: Delizie Paesane, Eredi Asuni Gavino, Paolo Atzeni
  • Caseificio: Stefano Cocco (Sinnai)
  • Mielificio: Apicoltura Angioni (Sinnai)
  • Oleificio: F.lli Serreli (Sinnai)
  • Salumificio: Su Sirboni (Settimo San Pietro)

Intrattenimento musicale

L'Orchestra Popolare Sarda animerà la serata con i suoi componenti:

  • Orlando ed Eliseo Mascia
  • Matteo Muscas
  • Luca Schirru

 

Modalità di partecipazione

Saranno disponibili diversi tipi di ticket:

  • Ticket completo
  • Ticket tagliere
  • Ticket calice
  • Ticket caldarroste

 

Appuntamento sabato 8 novembre 2025 dalle ore 17:00 in Piazza Sant'Isidoro a Sinnai.

Fonte: SINNAI NEWS