Simone Tola e Caterina Ledda nella Storia: Primi Vincitori del Trofeo Templum Athletae

TEMPIO PAUSANIA – La prima edizione del Trofeo Cittadino Templum Athletae è già storia. La nuova gara podistica, organizzata dall'omonima società atletica, ha debuttato con successo a Tempio Pausania, attirando podisti da tutta la regione su un percorso di 9,6 km tra la cittadina e i dintorni. Nonostante il gran caldo, la gara mattutina ha regalato scenari suggestivi, tra paesaggi incantevoli e i colori e profumi della natura.

La Gara Maschile: Tola in Solitaria

A iscrivere il suo nome per primo nell'albo d'oro della manifestazione è stato Simone Tola (Pod.Am.Olbia), che in 34'26" ha fatto gara a sé, vincendo in assoluta solitudine. Distacco netto sugli inseguitori: secondo Emanuele Oggiano (Atl.Luras) a 3'42", terzo Stefano Caretti (Marciatori Antraccoli) a 4'01". Completano la top five Salvatore Oggianu (Atl.San Teodoro) a 4'25" e Stefano Pinna (Atl.Ploaghe) a 4'53".

La Gara Femminile: Ledda Trionfa tra le Donne

Nella gara femminile, vittoria per Caterina Ledda (Academy Olbia Atl.) in 50'52" . L'atleta, che gareggia nella categoria SF60, ha preceduto la compagna di squadra Barbara Deiana di 44" e Roberta Vasta (Atl.Luras) di 4'13". Una prestazione di rilievo che sottolinea la qualità del livello agonistico.

Entusiasmo per le Giovanili e Prospettive Future

L'evento, che ha visto la partecipazione anche delle categorie giovanili, è stato definito un "esperimento riuscito". La gara, inserita nel calendario regionale Fidal e svolta sotto l'egida del CSI Comitato di Sassari, ha ricevuto il grande sostegno del Comune di Tempio Pausania.

L'organizzazione guarda già al futuro, con l'obiettivo di trasformare il Trofeo Templum Athletae in un appuntamento capace di richiamare appassionati anche dalla Penisola, scommettendo sulle potenzialità turistiche e sportive dell'evento. Un ringraziamento è stato rivolto a tutti coloro che hanno sostenuto l'iniziativa e che sono invitati a continuare a investire su questa nuova realtà.