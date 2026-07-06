Moto Contro Camper sulla 195: Muore 20enne di Capoterra. Il Padre: "Non è Possibile"

Capoterra, Tragedia sulla 195: Moto Contro Camper, Muore 20enne. Il Dolore del Padre: "Non è Possibile"

CAPOTERRA – Un giovane di appena 20 anni, Dario Paolo Garau, ha perso la vita in un terribile incidente stradale lungo la statale 195 nel Sulcis. Il ragazzo, originario di Capoterra, stava rientrando dalle spiagge quando il suo scooter si è scontrato frontalmente con un camper. L'impatto non gli ha lasciato scampo.

La Dinamica

Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava percorrendo la SS 195, probabilmente di rientro da una giornata al mare, quando per cause ancora in corso di accertamento si è scontrato con il mezzo pesante. I rilievi sono affidati ai Carabinieri, che hanno lavorato per ricostruire l'esatta dinamica e raccogliere le testimonianze dei presenti.

Lo Straziante Arrivo del Padre

La tragedia ha assunto contorni ancora più drammatici con l'arrivo del padre della vittima. Disperato, l'uomo si è gettato sul corpo del figlio, chiedendo a gran voce il perché di una disgrazia così grande. "Non è possibile, non è possibile", urlava il genitore mentre abbracciava il ragazzo ormai senza vita. Una scena che ha segnato profondamente tutti i presenti, ancora sotto shock.

La Strada

Il tratto di statale è stato immediatamente chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi. Il traffico è rimasto bloccato per diverse ore. La comunità di Capoterra è sconvolta dalla morte del giovane, mentre gli inquirenti cercano di fare luce sulle cause dello schianto. L'ennesima giovane vita spezzata sulle strade sarde.