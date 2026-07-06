Sardegna, Autovelox della Polizia Stradale dal 6 al 12 Luglio: Ecco le Strade Controllate

Sardegna, Autovelox della Polizia Stradale: Il Calendario dei Controlli dal 6 al 12 Luglio

SARDEGNA – La Polizia di Stato ha reso noto il calendario dei servizi di rilevamento della velocità per la settimana da lunedì 6 a domenica 12 luglio 2026. I controlli, come di consueto, si concentreranno sulle principali arterie stradali dell'isola, con particolare attenzione alla SS 131 Carlo Felice, alla SS 131 Dir. Centrale Nuorese, alla SS 389 di Buddusò e del Correboi e alla SS 729 Sassari-Olbia.

I Giorni e le Strade Controllate

Lunedì 6 luglio

SS 131 Carlo Felice (NU, SS, CA)

Martedì 7 luglio

SS 131 Carlo Felice (CA, OR)

SS 131 Dir. Centrale Nuorese (NU)

SP 2 Pedemontana (CA)

Mercoledì 8 luglio

SS 131 Carlo Felice (CA, OR)

SS 131 Dir. Centrale Nuorese (SS, NU)

Giovedì 9 luglio

SS 389 di Buddusò e del Correboi (NU)

Venerdì 10 luglio

SS 131 Carlo Felice (OR, CA)

SS 729 Sassari-Olbia (SS)

Sabato 11 luglio

SS 131 Carlo Felice (CA, OR, SS)

SS 131 Dir. Centrale Nuorese (NU, SS)

Domenica 12 luglio

SS 131 Carlo Felice (CA)

SS 729 Sassari-Olbia (SS)

L'Invito alla Prudenza

L'obiettivo dei controlli è prevenire gli incidenti e garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada. Si ricorda che il rispetto dei limiti di velocità è fondamentale per la sicurezza propria e altrui, soprattutto su strade trafficate come la Carlo Felice. La Polizia Stradale effettua questi servizi in modo dinamico e su diversi tratti, per aumentare l'efficacia della prevenzione.