Sardegna, Autovelox della Polizia Stradale: Il Calendario dei Controlli dal 6 al 12 Luglio
SARDEGNA – La Polizia di Stato ha reso noto il calendario dei servizi di rilevamento della velocità per la settimana da lunedì 6 a domenica 12 luglio 2026. I controlli, come di consueto, si concentreranno sulle principali arterie stradali dell'isola, con particolare attenzione alla SS 131 Carlo Felice, alla SS 131 Dir. Centrale Nuorese, alla SS 389 di Buddusò e del Correboi e alla SS 729 Sassari-Olbia.
I Giorni e le Strade Controllate
Lunedì 6 luglio
- SS 131 Carlo Felice (NU, SS, CA)
Martedì 7 luglio
- SS 131 Carlo Felice (CA, OR)
- SS 131 Dir. Centrale Nuorese (NU)
- SP 2 Pedemontana (CA)
Mercoledì 8 luglio
- SS 131 Carlo Felice (CA, OR)
- SS 131 Dir. Centrale Nuorese (SS, NU)
Giovedì 9 luglio
- SS 389 di Buddusò e del Correboi (NU)
Venerdì 10 luglio
- SS 131 Carlo Felice (OR, CA)
- SS 729 Sassari-Olbia (SS)
Sabato 11 luglio
- SS 131 Carlo Felice (CA, OR, SS)
- SS 131 Dir. Centrale Nuorese (NU, SS)
Domenica 12 luglio
- SS 131 Carlo Felice (CA)
- SS 729 Sassari-Olbia (SS)
L'Invito alla Prudenza
L'obiettivo dei controlli è prevenire gli incidenti e garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada. Si ricorda che il rispetto dei limiti di velocità è fondamentale per la sicurezza propria e altrui, soprattutto su strade trafficate come la Carlo Felice. La Polizia Stradale effettua questi servizi in modo dinamico e su diversi tratti, per aumentare l'efficacia della prevenzione.