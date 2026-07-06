Un giovane di 20 anni, Dario Paolo Garau, è morto ieri, dopo le 20.30, sulla statale 195 "Sulcitana" nel tratto a due corsie tra Is Morus e Cala d'Ostia, nel territorio di Pula (Città metropolitana di Cagliari), mentre rientrava a casa dopo una giornata trascorsa nella costa di Santa Margherita di Pula.

La sua moto, per cause ancora da accertare, è andata a schiantarsi contro un camper di turisti spagnoli che stava svoltando a sinistra per immettersi in una strada laterale.

Sia la moto che il mezzo cabinato procedevano in direzione Cagliari.

Sul posto il 118 e i carabinieri che hanno deviato il traffico di rientro dalle spiagge su una strada laterale.