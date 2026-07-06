SARDEGNA – In un anno, in Sardegna sono state svaligiate 1.296 abitazioni, praticamente quasi 4 furti al giorno. A fornire il quadro della situazione sono i dati ufficiali che, provincia per provincia, delineano un fenomeno con diverse intensità.
Il Quadro Provinciale: Cagliari in Testa, Oristano Fanalino di Coda
Analizzando i dati per provincia, emerge un quadro variegato. La provincia di Cagliari è quella con il maggior numero di furti denunciati, con 599 episodi. Seguono Sassari con 426 e Nuoro con 186. Chiude la classifica, con il numero più basso, la provincia di Oristano, che registra soli 84 furti in abitazione. Questi numeri confermano il primato di Oristano come una delle province più sicure d'Italia per quanto riguarda i furti in casa.
Furti in Casa: 1 Ogni 3 Minuti in Italia
A livello nazionale, i numeri sono ben più alti. In Italia vengono svaligiati più di 155mila appartamenti all'anno, uno ogni 3 minuti. Un dato che colloca il nostro Paese al sesto posto in Europa per numero di furti in abitazione.
L'Ansia delle Vacanze e le Strategie di Difesa
Secondo un'indagine commissionata da Facile.it, il 64% degli italiani (circa 27 milioni di persone) teme che durante l'assenza estiva la propria abitazione possa essere svaligiata. Per tutelarsi, molti italiani adottano diverse strategie:
- 18 milioni affidano il "controllo di vicinato" a un vicino fidato
- 12 milioni installano sistemi di videosorveglianza
- 4,7 milioni fanno svuotare la cassetta delle lettere
- 2,7 milioni lasciano accese TV o luci per simulare la presenza
- Poco più di 2 milioni si affidano a vigilantes privati
Nonostante le paure, solo meno del 20% degli italiani si tutela con una polizza casa.
I Consigli per Partire in Sicurezza
Ecco alcuni suggerimenti pratici per ridurre i rischi durante le vacanze:
- Non pubblicizzare la partenza sui social: evita di condividere in tempo reale foto e video della vacanza; i ladri potrebbero nascondersi dietro uno schermo.
- Affidati a un vicino fidato: chiedi a una persona di cui ti fidi di svuotare la cassetta della posta e di tenere d'occhio la casa.
- Sistemi di sicurezza: valuta l'installazione di telecamere o sistemi di allarme, che oggi possono essere gestiti anche da remoto.
- Non lasciare oggetti di valore in vista: nascondi bene denaro, gioielli e documenti.
- Polizza casa: una copertura assicurativa può fare la differenza in caso di imprevisti; i costi non sono proibitivi.