(Adnkronos) - E' morto il 36enne straniero accoltellato ieri pomeriggio nella spiaggia del Prolungamento, a Savona. L'aggressione è avvenuta intorno alle 15.30 davanti a numerosi bagnanti. La vittima, secondo le testimonianze, stava trascorrendo un'apparente giornata tranquilla al mare, quando è stato raggiunto da un uomo che lo ha accoltellato all'addome prima di darsi alla fuga. Il 36enne ha perso molto sangue: subito soccorso, è stato portato all'ospedale San Paolo di Savona dove è morto nella notte, dopo un tentativo disperato dei medici di salvargli la vita. L'omicida è fuggito subito dopo l'accoltellamento. È ricercato da polizia, carabinieri e guardia costiera. Le indagini sono coordinate dal pubblico ministero Luca Traversa.