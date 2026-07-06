Isili, Pronto Soccorso Chiuso: Il sindacato denuncia "Collasso Annunciato". "Situazione Grave per il Territorio"

Isili, Pronto Soccorso Chiuso: La Uil Fp Sardegna Denuncia "Collasso del Sistema Sanitario"

ISILI – Il Pronto Soccorso di Isili ha chiuso i battenti. La notizia, che arriva dopo l'allarme lanciato nei giorni scorsi dalla Uil Fp Sardegna, conferma le peggiori previsioni del sindacato. "L'assessore ribadiva di avere la situazione sotto controllo – denuncia la Uil Fp – ma oggi la chiusura è realtà. Il rischio sugli altri Pronto Soccorso è identico".

Una Chiusura Grave per il Territorio

Il sindacato sottolinea la gravità della situazione: "Si è generato un disastro su aree territoriali già depotenziate e sofferenti, con popolazione prevalentemente anziana e infrastrutture carenti". La chiusura del Pronto Soccorso di Isili aggrava una crisi che riguarda l'intera sanità regionale.

La Denuncia: "Polveriera Sociale"

La Uil Fp parla di una "gestione approssimativa, fatta più di proclami che di fatti concreti". "La svolta non si intravede – aggiunge il sindacato – vediamo un sistema sanitario che sta diventando una polveriera sociale. Case e ospedali di comunità esistono solo sulla carta, reparti ospedalieri implodono, posti letto e personale sono insufficienti e stremati".

La Richiesta: "Fatti Concreti"

Il sindacato chiede un intervento immediato: "Bisogna cambiare il paradigma. La Regione inverta la rotta e produca fatti concreti. Di parole e facili entusiasmi non ne accettiamo più. Si diano risposte a lavoratori e cittadini una volta per tutte". La chiusura del Pronto Soccorso di Isili rappresenta l'ennesimo campanello d'allarme per una sanità sarda in profonda crisi.