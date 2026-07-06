Ad Alghero Abbanoa dismette la vecchia condotta di via Deledda - Notizie

Ad Alghero Abbanoa dismetterà mercoledì prossimo, 8 luglio, la vecchia condotta idrica in via Deledda, all'angolo con via Leonardo Da Vinci, già sostituita di recente. Durante i lavori, previsti dalle 8 alle 20, sarà interrotta l'erogazione idrica nei seguenti distretti: 1 Mazzini - Carrabuffas; 2 Pivarada - Porto; 3 Alghero Sud - Sant'Anna, dove saranno possibili cali di pressione e temporanee interruzioni. Il servizio riprenderà a pieno regime a conclusione dei lavori.

Sono lunghe quasi 10 chilometri le nuove reti idriche che il gestore idrico sta realizzando in città con un investimento di oltre 7,2 milioni di euro: Alghero è tra i principali centri su cui Abbanoa sta investendo risorse del Fondo sociale di sviluppo e coesione destinate a "Interventi di rilevanza strategica regionale per il settore idrico".

La città, ricorda la società, è stata interessata da tre maxi-appalti: il lotto A riguarda le zone del Carmine, Manzoni, De Gasperi, Pietraia e Sant'Anna; il lotto B riguarda Fertilia mentre il lotto C il Centro storico e Giovanni XXIII.

L'intervento lavori di mercoledì rientra nel primo e più consistente lotto. L'investimento di 3,74 milioni di euro consentirà la sostituzione integrale di quasi 4,5 chilometri.

Sono interessate le vie Marongiu, De Muro, Matteotti, Deledda, Da Vinci, Palomba, Sant'Agostino, XX Settembre, Don Minzoni (ss 127 bis), Paoli, Coros, Parc Guell, Tibidabo, Villafranca De Panades, Carbia.



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