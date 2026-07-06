Banfy, Dalla Roulotte al Disco di Platino: Il Fenomeno della Comunità Sinti che Ha Conquistato Milioni di Ascoltatori

Banfy, Dalla Roulotte al Disco di Platino: Il Fenomeno della Comunità Sinti che Ha Conquistato Milioni di Ascoltatori

Parla piemontese, scrive in napoletano, vive in roulotte. Appartiene alla comunità sinti, ha conquistato milioni di ascoltatori e trasformato un tormentone nato sulle piattaforme in un Disco di Platino. Basterebbe questo a definire la portata sociale, culturale e discografica di Valentino Casagrande, in arte Banfy, uno dei casi più anomali e interessanti emersi negli ultimi anni nella musica italiana.

Il Nuovo Singolo: "Lady Laura"

Con "Lady Laura" , il nuovo singolo pubblicato per Island, Banfy apre una nuova fase del proprio percorso. Il brano conserva l'immediatezza comunicativa delle sue produzioni ma la porta su un terreno più romantico, melodico e apertamente sentimentale. "Lady Laura" è una dichiarazione d'amore che assume i tratti di una serenata 3.0, articolata su una lingua che alterna italiano, inflessioni napoletane e immagini popolari.

Un'Identità Unica e Autentica

Banfy non è soltanto un artista virale. È un artista sinti, piemontese, che canta in napoletano, vive una quotidianità lontana dall'immagine classica della popstar e porta nella musica mainstream un'identità solitamente poco raccontata, spesso marginalizzata o ridotta a stereotipo. La scelta del napoletano non è un espediente di colore, ma una lingua d'elezione adottata per dare ritmo, corpo e immediatezza all'urgenza sentimentale espressa. Il suo successo racconta un'Italia musicale più mobile, meno prevedibile, capace di far emergere voci nate fuori dai percorsi convenzionali.

La Strada Verso il Platino

Banfy è uno dei rarissimi fenomeni nati dal circuito TikTok capaci di arrivare al Disco di Platino. Con "BAM BAM", realizzato con Sheridan, ha intercettato uno dei meccanismi più forti della musica di oggi: la possibilità che un brano diventi rilevante prima ancora di essere spiegato o legittimato dai media. Dopo il riscontro nazionale, il singolo ha trovato una nuova vita internazionale grazie alla versione con Dimitri Vegas & Like Mike e Gabry Ponte. Nel suo percorso rientrano anche il duetto con Nek e l'omaggio ricevuto da Lorenzo Jovanotti.

Il Videoclip

Il videoclip ufficiale di "Lady Laura" è stato diretto da Davide Agosta con la fotografia di Salvatore Barbato.

Con "Lady Laura", Banfy prova a compiere il passaggio più delicato: dimostrare che dietro il fenomeno esiste una voce capace di produrre continuità, una direzione musicale e una scrittura identificabile. Meno tormentone, più canzone; meno effetto immediato, più identità pop. Un percorso che conferma Banfy come una delle figure più singolari del pop italiano contemporaneo.