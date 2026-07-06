Massimo Zedda quarto sindaco più apprezzato d'Italia con 62% dei consensi - Notizie

Massimo Zedda è il quarto sindaco più apprezzato d'Italia, secondo il Governance Poll 2026 pubblicato stamane dal 'Sole 24 Ore'. Il primo cittadino di Cagliari balza al 63% dei consensi, con un incremento del 2,7% rispetto al giorno delle elezioni (60,3%) nel 2024 e un recupero netto rispetto al 55% del Governance Poll 2025.

Noto Sondaggi, che ha curato le interviste agli elettori, ha interpellato in ogni comune un campione di 600 persone, chiedendo a ciascuno un giudizio complessivo sull'operato del sindaco del proprio Comune e se, in caso di elezioni comunali domani, avrebbe votato a favore o contro l'attuale primo cittadino.

Guidano la classifica nazionale la sindaca di Firenze, Sara Funari, con il 66%, Marco Fioravanti (Ascoli Piceno), con il 65%, e Gaetano Manfredi (Napoli), con il 64%.

Gli altri sindaci della Sardegna non figurano nella top ten.

Emiliano Fenu a Nuoro perde il 5,6% rispetto al giorno dell'elezione, un anno fa, e con il 57,5% è al 17/o posto.

Seguono il primo cittadino di Sassari, Giuseppe Mascia, che occupa il 27/o posto con il 55,5%, in crescita del 4,4% rispetto al 2024, quando si è insediato; e Pietro Morittu, sindaco di Carbonia, 36/o, che perde 11,3 punti rispetto all'inizio del mandato, nel 2021, e si attesta a un gradimento del 54,5%. E' 83/o Massimiliano Sanna (l'unico del centrodestra fra i sardi in classifica), sindaco di Oristano, che scende al 47%, dopo aver perso il 7,2% dei consensi rispetto a quando fu eletto nel 2022.





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