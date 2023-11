Todde a Oristano con i compagni del M5S: “La Sardegna non deve solo rinascere, deve ripartire”

Oristano

Accoglienza calorosa, presenti quasi 300 militanti

Nuova tappa oristanese stamane per Alessandra Torre, candidata del “campo largo” centrosinistra alla presidenza della Regione. Stamane l’ex viceministra ed ex vicepresidente nazionale del Movimento 5 Stelle, ha incontrato proprio i suoi compagni di partito, presenti in 300 circa all’Hotel Mistral 2.

Accoglienza calorosa per la candidata alla presidenza che ha apprezzato e ringrazito.

“Sono qui per voi e grazie a voi”, ha dichiarato Alessandra Todde. “Voglio ringraziare la mia famiglia politica, Ettore Licheri che ha fatto un grande lavoro, Desire Manca, Michele Chiusa, Alessandro Solinas, Roberto Li Gioi che mi hanno sostenuta con forza. Tutti i parlamentari, i portavoce, e chiaramente tutte e tutti voi perché siete la mia famiglia, siamo una squadra”.

“Quando dico che questo è il momento del Noi e non dell’Io, intendo proprio questo”, ha proseguito Todde. “È il momento in cui la nostra comunità si unisce nuovamente per vincere questa battaglia. Una sfida politica che deve vederci vittoriosi contro questa destra che ha governato male e ha fatto il male dei sardi e che vorrebbe continuare a farlo per altri 5 anni”.

“Noi”, ha proseguito Alessandra Todde, “abbiamo un progetto e una visione per i prossimi 20anni. La Sardegna non deve solo rinascere, deve ripartire. Siamo pronti a metterci testa, cuore e coraggio perché il cambiamento deve partire da noi e da noi soltanto”.