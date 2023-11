Cane cade in un profondo dirupo, lo salvano i vigili del fuoco – Le foto dell’intervento

Cagliari

L’incidente durante una battuta

Un cane impegnato in una battuta di caccia è precipitato in un profondo dirupo ed è stato tratto in salvo grazie a un intervento dei vigili del fuoco.

L’incidente è avvenuto nelle campagne di Nuxis.

I cacciatori hanno dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Carbonia.

Sono stati gli uomini del nucleo alpino fluviale a realizzare l’intervento di salvataggio.

Si sono calati nel dirupo e con le attrezzature hanno imbragato il cane e lo hanno portato su, riconsegnando ai legittimi proprietari.