Cagliari

Tutti sono in cura nel Centro di recupero dell’Agenzia Forestas

Grazie alle segnalazioni dei cittadini, cinque uccelli in difficoltà sono stati soccorsi nell’ultima settimana dal Corpo forestale nella Sardegna meridionale.

Nelle campagne di Nurri, un pullo di gufo era caduto dal nido a causa di alcune cornacchie che tentavano di catturarlo. L’intervento dei forestali della stazione di Isili ha messo in salvo il piccolo rapace.

Soccoris anche altri tre rapaci con traumi da impatto. Si tratta di un’albanella reale recuperata in agro di Senorbì, un falco di palude soccorso nel territorio di Guasila e una civetta portata in salvo in agro di Nurri. Tutti gli esemplari presentavano traumi alle ali, verosimilmente dovuti alla collisione con le linee elettriche: uno degli incidenti più comuni per questi uccelli.