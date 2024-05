Santu Lussurgiu

La cantante pugliese venerdì sul palco a Casa di Donna Caterina



Saranno i ritmi e il dialetto del Salento ad inaugurare a Santu Lussurgiu la rassegna “Hymnos Off”, che vedrà come protagonista l’unione tra tradizione e contemporaneità attraverso la musica. L’appuntamento – a ingresso libero – è per venerdì 24 maggio alla Casa di Donna Caterina, in via Bonaria 16, con il concerto della cantante salentina Alessia Tondo. La serata sarà l’occasione per la presentazione del suo nuovo disco da solista, “Sita”.

“Alessia Tondo è considerata una delle voci più belle e significative del panorama pugliese contemporaneo”, spiega una nota della Fondazione Hymnos, organizzatrice della rassegna: “dall’infanzia nel gruppo Mera Menhir alla popolarità internazionale con il Canzoniere Grecanico pugliese, è stata lanciata dai Sud Sound System. A soli 13 anni è diventata voce solista dell’Orchestra della Notte della Taranta, duettando con maestri come Mauro Pagani, Goran Bregovic, Carmen Consoli e Raphael Gualazzi, tra gli altri, e ha collaborato con artisti di fama internazionale come Radiodervish e Ludovico Einaudi”.

Il disco “Sita”, che nel dialetto salentino significa melograno, è il primo lavoro da solista della cantante ed è caratterizzato da intrecci vocali e ballate in dialetto