Oristano

Il dg Serusi: “Minori tempi d’attesa per i pazienti che si devono sottoporre a un intervento chirurgico”

Tre nuovi anestesisti in arrivo per l’ospedale San Martino di Oristano. “Tre assunzioni importanti”, ha commentato il direttore generale dell’Asl Angelo Maria Serusi, “i nuovi anestesisti consentiranno alle sale operatorie di lavorare di più e offrire così maggiori risposte ai pazienti che si devono sottoporre a un intervento chirurgico, con minori tempi di attesa. Ci aspettiamo anche candidature per il nostro reparto di Medicina interna e per gli altri reparti. Il nostro sforzo e il nostro impegno rimangono costanti per il potenziamento dell’assistenza clinica e sanitaria nel nosocomio oristanese”.

Prosegue intanto la ricerca da parte della Asl di Oristano di nuovi dirigenti medici per rafforzare il presidio ospedaliero. Sono stati pubblicati diversi avvisi di selezione per soli titoli, finalizzati alla formazione di graduatorie per il conferimento di incarichi a tempo determinato. Il primo riguarda la figura di dirigente medico per la Medicina interna del San Martino. Il termine per le candidature – fa sapere l’Asl 5 – scadrà il 30 maggio.

È sempre aperta, inoltre, la selezione per il conferimento di incarichi con contratti libero-professionali per dirigente medico, sempre