Su Gazetinu, martis 21 de maju de su 2024

In Sardigna puru creschent is acontèssidos de maladias chi si podent atacare sessualmente – Sunt semper creschende is acontessimentos de maladias chi si podent atacare sessualmente (MST) e, segundu s’Organizatzione Mundiale de sa Sanidade, agiomai una parte de tres nde-ddas buscant is giòvanos a suta de 25 annos. Segundu is ùrtimos datos de s’Istitutu Superiore de Sanidade (2021), in Itàlia s’est connota una crèschida de is acontèssidos, cun unu + 17,6% cunforma a su 2020. Is datos arribant dae is 12 tzentros “sentinella” presentes in totu su territòriu natzionale, intra de custos fintzas s’ambulatòriu MST de sa Sienda de s’ispidale-universitàriu de Casteddu, chi s’agatat in s’ispidale de Santu Giuanne de Deus.

“Onni annu retzimus unos milli malàidos noos, cun una mèdia de 150-200 bìsitas ònnia mese”, narat Laura Atzori, diretora de Dermatologia de s’ispidale de Santu Giuanne de Deus, “contende fintzas is malàidos chi giai teniamus in càrrigu”.

Is infetziones chi si podent atacare sessualmente (IST) bortas meda essint cun unu cuadru de sìntomos lèbiu e pagu craru. Is maneras de atacu de sa maladia sunt raportos sessuales cun is òrganos genitales, cun sa buca, de paneri o a bortas fintzas cun