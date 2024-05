Paulilatino

Iniziative di animazione territoriale a sostegno del settore agricolo e dei prodotti tipici

Lo sportello rurale dei Comuni di Paulilatino (capofila), Aidomaggiore, Bauladu, Milis e Norbello sarà inaugurato venerdì prossimo, 24 maggio, con il seminario “Cibo, identità e paesaggio. Gli sportelli rurali per nuove opportunità di sviluppo”. L’appuntamento – alla presenza dell’assessore regionale dell’Agricoltura, Gian Franco Satta – è alle 10.30 a Paulilatino, nella sala multimediale S’Arreidda, in via Merello, 45, sede storica del Caseificio Paulese. L’ingresso è libero.

Il progetto è partito nel febbraio 2023, con un bando dell’Anci, che – in accordo con la Regione – ha offerto alle amministrazioni comunali l’opportunità di sostenere un settore, quello rurale, fondamentale per l’economia della Sardegna.

“Un’occasione alla quale non abbiamo voluto rinunciare”, commenta l’assessora all’Agricoltura del Comune di Paulilatino, Antonella Casula, “, anche grazie al supporto del gruppo di lavoro del quale facevano parte gli altri amministratori, alcuni specialisti locali e l’agronomo Corrado Fenu. L’auspicio è quello di offrire un servizio per le comunità e per il mondo agropastorale dei cinque paesi aderenti, ma non solo. La programmazione, in fase di perfezionamento, è ambiziosa e prevede il coinvolgimento dei rappresentanti del settore agricolo, delle imprese e