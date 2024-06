Siamaggiore onora San Giovanni Battista con due giorni di festa

Ieri, il paese di Siamaggiore ha celebrato con entusiasmo la festa in onore di San Giovanni Battista, coinvolgendo tutta la comunità in una serie di eventi religiosi e sociali. La giornata è iniziata poco dopo le 10 del mattino, quando il simulacro di San Giovanni Battista è stato portato in processione per le vie del paese, accompagnato da un corteo di cavalieri. La processione ha creato un’atmosfera solenne e partecipata, culminando nella parrocchia di San Costantino, dove alle 10:30 è stata celebrata la Santa Messa. Il rito religioso è stato presieduto dal parroco don Alejandro Garcia Quintero, che ha guidato i fedeli in un momento di raccoglimento e preghiera. “La nascita di Giovanni ricorda la gioia che provò incontrando il Signore nel grembo di sua madre, una gioia che spesso manca nei nostri paesi – ha affermato il parroco -. Riflettendo sui nomi della famiglia di Giovanni, mi colpisce come ciascuno di essi rimandi a ciò che Dio fa con noi. Zaccaria significa ‘Dio si ricorda’, un segno che

