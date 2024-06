Il Piano territoriale Areus e le carenze nella provincia di Oristano

Un nuovo Piano territoriale pieno di falle quello dell’Areus, Azienda Regionale Emergenza Urgenza Sardegna. Attualmente, le postazioni dei mezzi di soccorso di base (MSB) sono distribuite su 151 comuni, mentre i mezzi di soccorso avanzato (MSA) sono distribuiti su 23 comuni. Ovvero in 174 dei 377 comuni sardi (il 46% del totale) è presente una postazione di soccorso. Vale a dire che nel restante 54%, più della metà del totale, sono assenti. L’attuale rete territoriale della Regione Autonoma della Sardegna nell’ambito del soccorso pre-ospedaliero 118 è costituita sia da postazioni con mezzi di soccorso di base (MSB), in convenzione con Enti del Terzo Settore (ETS), mediante equipaggi costituiti da soli soccorritori “laici”, sia da postazioni con mezzi di soccorso avanzato (MSA) dotati di professionisti sanitari (medici e/o infermieri), che comprendono ambulanze medicalizzate o “Mike”, automediche, ambulanze infermieristiche –“India” o MSI. La rete ordinaria, ossia quella che non considera il potenziamento estivo e le postazioni attivate in via straordinaria a seguito dell’emergenza Covid-19 destinata a mantenere l’attività in relazione all’andamento

