Oristano, il Gremio dei Contadini festeggia San Giovanni Battista

Il Gremio dei Contadini di Oristano celebra la festività di San Giovanni Battista, con una serie di eventi che hanno preso il via ieri, domenica 23 giugno, e si concluderanno domani, martedì 25 giugno. Le celebrazioni sono iniziate ieri alle ore 18 con il tradizionale trasporto della Bandiera. Partita dalla casa de s’Oberaiu Majori del Gremio, Giuseppe Vacca, situata in via Crispi, la processione ha attraversato le vie della città per giungere alla chiesa di Santu Giuanni de Froris. Successivamente, alle ore 19:30, si è tenuta la Santa Messa della vigilia, un rito carico di spiritualità e devozione che ha visto la partecipazione di numerosi fedeli, riuniti per onorare il loro patrono nella chiesa decorata a festa. Oggi, giorno della solennità della natività di San Giovanni Battista, le celebrazioni continuano con la prima Messa del mattino alle ore 8. Un momento di raccoglimento e preghiera per iniziare la giornata dedicata al Santo. Alle ore 19, la comunità si ritroverà nuovamente per la Santa Messa solenne, punto culminante delle celebrazioni

