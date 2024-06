Nuovo vice sindaco a San Nicolo d'Arcidano, è Emanuele Cera

Il sindaco di San Nicolò d’Arcidano, Davide Fanari, ha annunciato un cambio nella Giunta comunale. Emanuele Cera, già primo cittadino del paese dal 2005 al 2020, è stato nominato vice sindaco. Nel nuovo incarico all’interno dell’esecutivo comunale, Cera subentra a Guido Murtas e si concentrerà principalmente su Servizi sociali, Formazione professionale, Turismo, Sport e tempo libero, Politiche giovanili e Decoro urbano. “Dai giorni scorsi sono diventato, per volontà del sindaco, Davide Fanari, che ringrazio, il nuovo vice sindaco del Comune di San Nicolò d’Arcidano, Municipio che ho ininterrottamente rappresentato da primo cittadino dal 2005 ad ottobre del 2020, 15 anni e sei mesi – ha affermato Cera -. Ora mi accingo ad affrontare questa nuova avventura, lavorerò, come sempre ho fatto, instancabilmente per il bene della comunità, prestando il mio servizio in favore dei cittadini in forma totalmente gratuita. Sono pronto a mettermi in gioco con lo spirito e la volontà del primo giorno per contribuire al raggiungimento degli obiettivi prefissati e rilanciare l’azione amministrativa, l’esperienza l’ho acquisita, la

