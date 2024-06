Ascot, chiuso l'ambulatorio di San Vero Milis: cosa c'è da sapere

L’Ascot, ambulatorio straordinario di comunità territoriale, di San Vero Milis, in via Santa Barbara 13, sarà eccezionalmente chiuso domani, venerdì 28 giugno. Questo servizio, gestito dalla direzione generale della Asl 5 insieme alla Struttura Semplice Dipartimentale “Integrazione Ospedale-Territorio”, è offre assistenza ai pazienti di San Vero Milis, Zeddiani e Narbolia che non hanno un medico di base. In provincia di Oristano sono presenti 28 Ambulatori Straordinari di Comunità Territoriali (Ascot). Sono situati nei comuni di Arborea, Ardauli, Baratili, Bauladu, Busachi, Cabras, Cuglieri, Fordongianus, Ghilarza, Gonnoscodina, Gonnostramatza, Marrubiu, Masullas, Milis, Narbolia, Nurachi, Samugheo, San Nicolò d’Arcidano, San Vero Milis, Santulussurgiu, Seneghe, Sennariolo, Simaxis, Terralba, Tramatza, Uras, Villaurbana e Zeddiani. I cittadini senza medico di famiglia possono recarsi presso questi ambulatori, muniti di tessera sanitaria e della documentazione medica relativa a farmaci e prescrizioni specialistiche. Le prestazioni offerte includono prescrizioni mediche, visite urgenti e non urgenti, rinnovo di piani terapeutici, raccolta dei fabbisogni domiciliari (come l’inserimento in ADI e attività domiciliari programmate), certificati di malattia e ogni altra prestazione riconosciuta dagli

