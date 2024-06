Oristano, la protesta di Coldiretti: "Aiutate gli agricoltori"

Centinaia di agricoltori e allevatori si sono mobilitati stamane in tutta la Sardegna, organizzando sit-in di protesta sotto le prefetture delle principali città dell’isola, compresa Oristano. L’iniziativa, promossa da Coldiretti, ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e le autorità sulle difficoltà che da tempo affliggono il settore agricolo e zootecnico sardo. Da Sassari a Cagliari, passando per Nuoro, Oristano e tutte le altre province, gli agricoltori hanno voluto alzare la voce per chiedere un intervento concreto da parte delle massime cariche regionali e statali. Gli incontri avvenuti nei vari capoluoghi hanno visto la partecipazione attiva dei prefetti, che hanno accolto le delegazioni di Coldiretti. Le risposte sono state, per la maggior parte, positive. I prefetti hanno manifestato solidarietà nei confronti degli agricoltori e si sono impegnati a portare le loro istanze ai livelli superiori del governo. Milioni di euro di danni alle aziende agro pastorali sarde sia nel breve periodo per le perdite di molte produzioni attuali che non potranno andare nei mercati di vendita,

