Caccia militare in volo tra Narbolia e San Vero Milis

Questa mattina, un caccia militare Alenia Aermacchi M-346 Master ha sorvolato diversi comuni, concentrandosi particolarmente su Narbolia e San Vero Milis per circa mezz’ora. L’evento è stato ripreso in tempo reale anche dall’applicazione mobile FlightRadar24. L’Alenia Aermacchi M-346 Master è un aereo da addestramento militare transonico. Il velivolo è il risultato di una collaborazione iniziale tra lo Yakovlev Design Bureau di Mosca e l’allora Aermacchi, finalizzata allo sviluppo del prototipo Yakovlev-Aermacchi 130. Nel 2017 è stata introdotta la versione da combattimento, l’M-346 FA. Progettato come un addestratore avanzato transonico, l’M-346 serve come piattaforma per l’addestramento al volo su caccia di nuova generazione. L’aereo vanta un’elevata manovrabilità, grazie a soluzioni aerodinamiche innovative e all’uso di materiali compositi che ne riducono il peso, migliorando il rapporto peso/potenza. È in grado di mantenere la piena maneggevolezza anche ad angoli di incidenza superiori ai 30 gradi e può raggiungere una velocità di 1.085 chilometri/orari a una quota di 1.500 metri, toccando Mach 1,2 in picchiata. Il mese scorso, l’esercitazione

