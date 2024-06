Tramatza, concessione dei locali comunali per le associazioni

Il Comune di Tramatza ha deciso di concedere in uso i locali comunali dell’ex scuola media di via Marconi, precisamente le aule 1, 2 e 3. Questa iniziativa è rivolta alle associazioni, alle fondazioni e ai comitati che desiderano stabilire la loro sede o svolgere le loro attività associative all’interno di questi spazi. Le associazioni interessate a ottenere la concessione dei locali possono presentare domanda utilizzando il modulo allegato al presente avviso. La documentazione richiesta deve essere completata e presentata entro le ore 13 del 10 luglio 2024. Le modalità di presentazione della domanda sono diverse. Può essere consegnata a mano presso gli uffici comunali, inviata per posta o trasmessa via email all’indirizzo. Questa iniziativa del Comune di Tramatza rappresenta un’opportunità per le organizzazioni locali, che potranno beneficiare di spazi adeguati per le loro attività. L’assegnazione dei locali intende favorire lo sviluppo delle attività associative, culturali e sociali, promuovendo così la partecipazione attiva dei cittadini alla vita comunitaria. Le domande saranno valutate secondo i

