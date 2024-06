Oristano, 400 Testimoni di Geova al congresso di buone notizie

Anche quest’anno i Testimoni di Geova di Oristano si preparano per un importante evento a Cagliari, dedicato esclusivamente alle buone notizie. Dal 21 al 23 giugno e dal 28 al 30 giugno, la Fiera Internazionale della Sardegna ospiterà il congresso annuale intitolato “Annunciamo la buona notizia!”. “In un’epoca in cui i media tradizionali e i social network sembrano concentrarsi principalmente sulle notizie negative, questo evento si distingue per offrire un’esperienza positiva e costruttiva. I Testimoni di Geova, noti per i loro congressi internazionali, promettono un programma che condividerà consigli pratici e incoraggiamento basati sugli insegnamenti della Bibbia”, fanno sapere gli organizzatori. L’evento, secondo i Testimoni di Geova, non solo attirerà migliaia di partecipanti, ma avrà anche un impatto positivo sull’economia locale di Cagliari, stimolando il commercio nei negozi, hotel e ristoranti della città. Con ingresso gratuito e aperto al pubblico, il congresso è un’opportunità per chiunque desideri trascorrere un fine settimana immerso in un ambiente di positività e spiritualità. “Siamo entusiasti di collaborare ancora una

