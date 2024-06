Terribile incidente sulla strada statale 125, muore Francesco Pau

Un tragico incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16:20, sulla strada statale 125 in località Capo Comino ed è costata la vita a Francesco Pau. Una moto, per cause ancora in corso di accertamento, ha impattato violentemente contro un camper che viaggiava in direzione opposta. La vittima è un ragazzo di 17 anni di Siniscola, Francesco Pau, per il quale purtroppo non c’è stato nulla da fare. Nonostante i rapidi soccorsi, il giovane è deceduto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente un’ambulanza medicalizzata del 118-Areus e l’elisoccorso, nel tentativo di prestare assistenza medica immediata. Presenti anche le forze dell’ordine per effettuare i rilievi di rito e determinare le dinamiche dell’incidente. La squadra 9A dei vigili del fuoco del Distaccamento di Siniscola ha contribuito alle operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area. La comunità di Siniscola è in lutto per la perdita del giovane, il cui futuro è stato tragicamente spezzato in un incidente

