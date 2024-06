Sardegna, polemiche su bozza sanitaria durante discussione eolico

Dopo aver approvato alcuni emendamenti presentati dall’opposizione, tra cui uno di Fratelli d’Italia riguardante l’agrifotovoltaico, il Consiglio regionale della Sardegna ha superato lo stallo sulla moratoria della Giunta contro l’espansione dell’eolico. Successivamente alla conferenza dei capigruppo, il presidente del Consiglio Piero Comandini ha annunciato che i lavori riprenderanno martedì prossimo. E non è mancata una gaffe che ha riguardato l’assessore regionale alla Sanità, Armando Bartolazzi. “Mentre nell’aula del Consiglio regionale si discuteva sul futuro del territorio della nostra Isola, con l’obiettivo di proteggerla dalla speculazione mascherata da transizione ecologica, la maggioranza era intenta a divulgare la bozza del disegno di legge con le ‘Disposizioni urgenti di adeguamento dell’assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale’, che, per un insolito scherzo del destino, è finita anche nei cellulari di alcuni consiglieri della minoranza. Una grave mancanza di rispetto verso i sardi e le loro aspettative, con l’unico obiettivo di predisporre un’ulteriore spartizione delle poltrone, in questo caso nel mondo sanitario. Chiediamo all’assessore Bartolazzi di venire in Aula a riferire sui metodi scelti per cambiare

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie