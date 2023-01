Cagliari, flash mob in piazza Garibaldi: “Basta parcheggio selvaggio sulle piste ciclabili: è pericoloso”

“La pista ciclabile non è un parcheggio”. Una pista ciclabile umana come invito a rispettare la ciclabile e a non usarla come parcheggio. Stamattina la Fiab e gli Amici della Bicicletta in piazza Garibaldi hanno partecipato al flash mob nazionale “Ciclabile Umana”. Un gemellaggio che coinvolge parecchie città italiane per ribadire che la sicurezza di chi pedala va salvaguardata. I ciclisti hanno presidiato il tracciato riservato alle biciclette, con loro anche pedoni e cittadini sensibili al problema. Si sono messi a guardia delle corsie ciclabili per impedire la sosta selvaggia e il transito ai mezzi a motore, proteggendo così il passaggio dei ciclisti urbani.