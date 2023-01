Aerei: giovedì il caso Alghero in Consiglio regionale - Sardegna

Nessun consigliere regionale sarà ad Alghero per l'assemblea convocata dall'amministratore straordinario della Provincia di Sassari Pietro Fois sul 'caso Alghero' e sul bando andato deserto per la continuità territoriale aerea, ma giovedì mattina l'Aula in via eccezionale interromperà i lavori sulla Finanziaria per affrontare il tema e prendere posizione in un documento unitario da presentare al governo Meloni. È quanto emerso dalla conferenza dei capigruppo convocata questa mattina in una pausa dei lavori del Consiglio regionale e confermato dal presidente dell'Assemblea, l'algherese Michele Pais.

"L'intenzione è quella di far pronunciare l'istituzione più importante della Sardegna sulla questione, in deroga al regolamento che prevede che l'Aula in sessione finanziaria non possa discutere altri temi all'ordine del giorno - ha chiarito Pais -. Ma il Consiglio deve avere la possibilità di approvare un documento ufficiale da mandare al governo, si tratta di un'iniziativa che si aggiunge e non toglie nulla all'assemblea territoriale convocata dall'amministratore Fois". L'Aula giovedì mattina, alla presenza dell'assessore dei Trasporti Antonio Moro, che quindi non sarà ad Alghero, discuterà del caso dell'aeroporto di Fertilia e nel pomeriggio riprenderà i lavori sulla Finanziaria.



Fonte: Ansa Sardegna