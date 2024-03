Appello Per le vendite a sostegno della ricerca e le altre iniziative in piazza

Immagine d'archivio

Cabras

La sezione Airc di Cabras lancia un appello alla comunità: qualcuno ha a disposizione due ombrelloni grandi o un gazebo in più o che non servono ed è disposto a fare un gesto di generosità?

“Facciamo questo appello poiché non abbiamo una sede fissa”, spiegano i volontari, “quelle attrezzature ci servirebbero in occasione delle prossime iniziative che stiamo organizzando in piazza”.

La sezione Airc ringrazierà pubblicamente chi darà un aiuto, con una foto in occasione della vendita delle azalee a sostegno della ricerca, a maggio.

Chiunque volesse aiutare i volontari dell’Airc di Cabras può contattarli al numero di cellulare 324.9080462.

Sabato, 2 marzo 2024

