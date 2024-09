Oristano è la seconda provincia in Sardegna per la ricerca di escort

La provincia di Oristano si colloca al secondo posto in Sardegna per la ricerca di escort, superata solo dal Sud Sardegna, che si trova al vertice della classifica regionale. A livello nazionale, Oristano occupa la 26esima posizione, mentre il Sud Sardegna si distingue con un sorprendente secondo posto, subito dopo Rimini. Questi dati emergono da un’inchiesta condotta da Escort Advisor, un portale specializzato nella ricerca di escort. Se Oristano è la seconda provincia sarda in questa curiosa graduatoria, il Sud Sardegna si distingue ancor più chiaramente, ottenendo il secondo posto a livello nazionale, subito dopo la provincia di Rimini, altra zona famosa per la sua attrattività turistica e, evidentemente, per il mercato legato alle escort. Questo risultato non solo pone il Sud Sardegna in una posizione di rilievo nel contesto regionale, ma sottolinea anche la forte domanda per servizi di escort in aree considerate più periferiche rispetto alle grandi città. La ricerca di escort nelle province sarde non è solo un fenomeno isolato, ma si inserisce in una tendenza

