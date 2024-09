Siapiccia in lutto per la scomparsa di Cristina Craba

Siapiccia è scossa da un profondo dolore per la perdita di Cristina Craba, scomparsa all’età di 43 anni. La notizia della sua morte ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore dei suoi cari e di tutti coloro che la conoscevano. Cristina era una figura amata e stimata, sia per il suo carattere solare che per la sua presenza discreta ma sempre vicina alle persone. Chi l’ha conosciuta parla di lei come di una persona generosa e altruista, sempre pronta ad offrire una parola di conforto e ad aiutare chi ne aveva bisogno. Cristina lascia il compagno Roberto e un nucleo familiare molto unito, composto dalle sorelle Manuela e Marco, con i rispettivi familiari Manuel e Marzia, e Sara e Fabio con Christian. La sua perdita è un colpo difficile da sopportare, specialmente per chi le è stato vicino e ha condiviso con lei momenti di vita quotidiana. La cerimonia funebre, con la celebrazione della Santa Messa, si terrà venerdì 20 settembre alle ore 17 nella chiesa parrocchiale di San

