Cagliari

Seconda data ad aprile a Cagliari per accontentare tutti i fan

Un’ondata di affetto ha travolto Benito Urgu dopo l’annuncio del suo addio alle scene, con un ultimo spettacolo a Cagliari.

Il Box Office ha ricevuto in pochissime ore un gran numero di prenotazioni per lo spettacolo del 5 aprile sul palco dell’Auditorium del Conservatorio e i posti disponibili per assistere a “Benito Urgu Forever” sono stati esauriti rapidamente.

Per accontentare l’artista e i tanti fan che vorrebbero applaudirlo ancora una volta è stata programmata in pochissime ore una seconda serata: il nuovo spettacolo sarà giovedì 4 aprile alle 21, le prenotazioni online sono già aperte.

Con questo bis dovrebbe essere possibile accontentare quanti non erano riusciti a prenotare per la serata del 5 aprile.

Sabato, 2 marzo 2024