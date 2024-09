Oristano, alla Gymnica una giornata dedicata al fitness

Martedì 24 settembre, dalle 9 alle 21:30, il Centro Sportivo Gymnica di Oristano aprirà le sue porte per una giornata dedicata al fitness. Durante l’evento, tutti gli oristanesi, dai 4 ai 100 anni, avranno l’opportunità di mettersi alla prova con diverse discipline, sia in piscina che a terra, e scoprire i benefici di uno stile di vita attivo e sano. Lo slogan della giornata, “Il movimento è vita,” sottolinea l’importanza dell’attività sportiva nella vita quotidiana. Per partecipare, è necessario prenotarsi e compilare i moduli di accesso per poter accedere liberamente a tutte le attività offerte. Allenamento in area attrezzi dalle 9 alle 21:30. Nella Piscina 1, la giornata inizierà alle 9 con la lezione di Hydrowork, seguita da Acquamix alle 10 e dalla Scuola Nuoto per Adulti alle 11. Dopo una pausa, alle 13:30 si svolgerà l’Hydro Circuit, seguito da un’altra sessione di Acquamix alle 14:30. Nel pomeriggio, le attività includono la Scuola Nuoto per Bimbi e la Scuola Nuoto Libero, entrambe alle 16, e la Scuola Nuoto per Bimbi e Ambientamento Bimbi

