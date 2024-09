Oristano, arrivano i fondi per il trasporto degli studenti con disabilità

La Regione Sardegna ha stanziato i fondi per il trasporto degli studenti con disabilità, confermando l’attenzione verso le politiche di inclusione e diritto allo studio. Per la Provincia di Oristano sono stati destinati 193.500 euro a favore di 22 giovani. La Giunta regionale ha deciso di integrare il contributo ordinario di 19 milioni di euro con un ulteriore stanziamento di 1 milione e 400 mila euro. Questo finanziamento sarà suddiviso tra le varie province e la Città Metropolitana di Cagliari. “In questi anni è infatti aumentata la necessità di trasporto scolastico per studenti e studentesse con disabilità, soprattutto per il secondo ciclo, il cui servizio è in capo alle Province e alle Città metropolitane, e fascia di età per la quale si registrano anche i più alti tassi di dispersione scolastica – ha affermato l’assessora della Pubblica Istruzione Ilaria Portas -. Grazie a una variazione di bilancio siamo riusciti a dare agli enti locali la piena copertura finanziaria per sostenere i costi del servizio trasporto. Oggi c’è stata la

