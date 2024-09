Maltempo in provincia di Oristano, le previsioni per il fine settimana

La provincia di Oristano si prepara ad affrontare un fine settimana caratterizzato dal maltempo. Le previsioni di 3bMeteo indicano temperature comprese tra i 15 gradi di minima e i 26 gradi di massima. Domenica sarà la giornata più critica, con l’arrivo di un temporale che potrebbe portare forti precipitazioni e potenziali disagi. “A Oristano oggi cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata. Non sono previste piogge nelle prossime ore – fanno sapere i meteorologi -. La temperatura massima registrata sarà di 26 gradi, la minima di 15 gradi. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudest. Mare poco mosso”. Sarà un sabato all’insegna del tempo prevalentemente sereno, con cieli che si manterranno poco nuvolosi per gran parte della giornata. Tuttavia, nel corso della serata, le nuvole aumenteranno fino a coprire il cielo, sebbene non siano previste piogge. Le temperature oscilleranno tra i 15 gradi dei minima e i 29 gradi di massima. I venti saranno moderati, con direzione Est-Sudest

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

