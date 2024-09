Oristano, prezzi stabili per la benzina: le pompe più convenienti

Il prezzo della benzina in provincia di Oristano sembra mantenere una relativa stabilità, nonostante le recenti oscillazioni osservate in altre regioni d’Italia. I dati aggiornati al 20 settembre dall’ Osservaprezzi Carburanti del ministero dello Sviluppo Economico confermano una tendenza verso una lieve uniformità dei costi, con alcuni punti vendita che offrono ancora prezzi competitivi. Tra i distributori più convenienti della provincia spicca il Tamoil di Cuglieri, situato sulla strada statale 292 Nord Occidentale Sarda, chilometro 103 in direzione Oristano, dove il prezzo della benzina è fermo a 1,71 euro al litro. Stesso prezzo è applicato anche all’Ip di Massama a Oristano, lungo la medesima strada statale, e al distributore Q8 di Nurachi, sulla strada statale 292 per Riola Sardo al chilometro 120+455. Il Pit Stop Caffè Eni, sempre sulla statale 292, applica un prezzo di 1,72 euro al litro, identico a quello praticato dall’Ip di San Vero Milis sulla strada provinciale 9 e l’Ip-TotalErg di Cabras lungo corso Italia. Anche il distributore Ip-TotalErg sulla strada statale 292

