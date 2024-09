Lingua blu, è sempre più emergenza nell'Oristanese

Nell’ultima settimana, i capi morti a causa della lingua blu nell’Oristanese sono più che raddoppiati. Anche gli ovini contagiati sono aumentati in maniera vertiginosa (+75%), così come i focolai raggiunti dal virus (più 64%). “Lo stesso trend, purtroppo, che registriamo anche a livello regionale – ha spiegato il dottor Enrico Vacca, direttore del Servizio di Sanità Animale della Asl 5 -. Possiamo forse parlare di una delle diffusioni peggiori del virus della blue tongue negli ultimi vent’anni. L’indice di mortalità, cresciuto dallo 0,5 allo 0,7%, si mantiene basso. Ma purtroppo nelle aziende si registrano perdite importanti dal punto di vista economico. Centinaia gli aborti e non dimentichiamoci che proprio dai parti dipende poi la produzione del latte nei capi ovini”. Negli ultimi sette giorni i capi morti sono passati da 536 a 1.136 con un incremento del 115%, gli ovini contagiati da 6.294 a 10.970 con un aumento del 75% e i focolai sono lievitati da 253 a 415, più 64%. “Sempre tutti casi riferiti al sierotipo 3 – ha aggiunto il dottor

