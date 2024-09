Ollastra, al via i lavori di ristrutturazione dell'ufficio postale

Poste Italiane annuncia l’inizio dei lavori di ristrutturazione presso l’ufficio postale di Ollastra, che sono iniziati ieri nell’ambito del progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”. Gli interventi prevedono una completa ristrutturazione e riorganizzazione degli spazi, miglioramenti nel confort ambientale, e l’inserimento di nuovi arredi progettati per facilitare l’accesso ai servizi e le operazioni. Al termine dei lavori, i cittadini di Ollastra potranno richiedere direttamente allo sportello i primi tre certificati Inps. Il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “Obis M”, che riassume i dati relativi all’assegno pensionistico. Durante il periodo di chiusura, Poste Italiane garantirà la continuità dei servizi attraverso una postazione temporanea presso l’ufficio postale di Simaxis, situato in via Pietro Nenni. L’ufficio di Simaxis rimarrà aperto dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13:45 e il sabato fino alle 12:45. Inoltre, è disponibile un Atm Postamat funzionante 24 ore su 24. La durata stimata degli interventi è di circa quindici giorni lavorativi, salvo imprevisti. Poste Italiane si impegna a

