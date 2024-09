Oristano, pubblicate le graduatorie provvisorie delle ludoteche

Sono state approvate e pubblicate sul sito del Comune di Oristano le graduatorie provvisorie per l’ammissione alle ludoteche comunali per l’anno educativo 2024/2025. Le graduatorie, consultabili sul sito istituzionale www.comune.oristano.it, rappresentano uno strumento per le famiglie che desiderano iscrivere i propri figli in queste strutture, fondamentali per lo sviluppo sociale e cognitivo dei bambini. Le ludoteche comunali non sono semplici spazi di gioco, ma veri e propri centri educativi dove i bambini hanno l’opportunità di crescere e socializzare in un ambiente protetto e stimolante. L’offerta di attività didattiche, ludiche e creative è pensata per favorire lo sviluppo dei più piccoli, in linea con le esigenze pedagogiche moderne. Le graduatorie attualmente pubblicate sono provvisorie, il che significa che le famiglie hanno tempo fino al 27 settembre per presentare eventuali osservazioni. Qualora si riscontrassero errori o anomalie nella propria posizione in graduatoria, è possibile inviare una segnalazione utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito istituzionale. Questo periodo di osservazioni permette al Comune di Oristano di garantire la massima

