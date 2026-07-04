Un vino rosso che va servito freddo, e no, non è un'eresia: è Éros, il nuovo arrivato tra le botti della cantina Siddùra. Creato fin dall'origine per essere servito freddo, non è un vino rosso tradizionale portato semplicemente a una temperatura più bassa, ma è un progetto enologico concepito e realizzato per esprimere il meglio di sé tra i 10 e i 12 gradi. La temperatura di servizio non rappresenta un dettaglio, ma il principio attorno il quale Siddùra ha costruito l'intero progetto, dalla vigna alla cantina.
Colli del Limbara IGT, 12 gradi alcolici, Èros
ha debuttato al 7Pines Resort Sardinia, a Baja Sardinia, davanti a
una platea composta da giornalisti della stampa regionale e
nazionale, operatori dell'ospitalità, professionisti del settore e
appassionati, ai quali è stato presentato il progetto che segna una
nuova tappa nel percorso di ricerca e innovazione di Siddùra e che
nasce per interpretare un cambiamento sempre più evidente nelle
abitudini di consumo.
"Volevamo creare un vino rosso con
caratteristiche uniche nel suo genere. Un vino che restasse
profondamente rosso, ma che potesse essere servito a temperature
normalmente associate ad altre tipologie", ha spiegato Mattia
Piludu, direttore generale di Siddùra. "Èros nasce da un'idea
sviluppata prima in vigna, poi in cantina e infine nel marketing,
fino ad arrivare al suo nome e al suo claim: Il desiderio va
servito fresco".
La cantina ha avviato una collaborazione con la
migliore firma enologica al mondo, Michel Rolland.
"Abbiamo cercato un equilibrio diverso rispetto
a quello tradizionalmente associato ai vini rossi", ha osservato
Dino Dini, enologo di Siddùra. "Un vino capace di esprimere profumi
fruttati, morbidezza e bevibilità, mantenendo però il carattere e
la personalità di un rosso".
Lo stesso equilibrio è stato ricercato...