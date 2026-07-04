Ierfop si conferma leader nella formazione delle persone con disabilità - Notizie

Ierfop consolida il suo ruolo come punto di riferimento nella formazione professionale inclusiva e nella promozione dell'autonomia, dell'occupabilità e della piena cittadinanza delle persone con disabilità. L'ente di formazione europeo guidato da Roberto Pili ha ottenuto la conferma, per le due sedi di Cagliari e per quella di Sassari, della Certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità, Iso 9001, rilasciata da Qgest.È stato premiato ancora una volta l'impegno nella ricerca della massima qualità e trasparenza delle procedure per una didattica della formazione delle persone con disabilità e degli operatori. "La riconferma rappresenta il riconoscimento di un metodo di lavoro fondato sul principio del miglioramento continuo nel perseguimento degli obiettivi", commenta Roberto Pili, "la qualità, nel campo della formazione e dell'inclusione, deve tradursi in opportunità concrete, percorsi accessibili e personalizzati, sviluppo delle competenze, autonomia, occupabilità e piena partecipazione sociale in tutti i domini della vita e soprattutto per consentire alle persone con disabilità di competere e non accontentarsi di ruoli marginali".Pili sottolinea inoltre come il risultato premi il lavoro del personale, dei docenti e dei collaboratori dell'Istituto e rafforzi l'impegno di Ierfop nell'innovazione metodologica e tecnologica, nella ricerca applicata e nel trasferimento dei risultati della ricerca nella pratica educativa, sociale e professionale.Per il direttore della Formazione, Bachisio Zolo, "la certificazione attesta la qualità di un sistema formativo costruito su programmazione, competenza professionale, controllo dei processi e valutazione continua dei risultati"."Fare formazione di qualità", prosegue, "significa aggiornare metodologie e contenuti e garantire a ogni partecipante condizioni reali di apprendimento, crescita personale e acquisizione di competenze spendibili".Il Sistema di Gestione per la Qualità consente a Ierfop di monitorare costantemente i processi, prevenire criticità e migliorare l'efficacia e l'efficienza dei servizi. Particolare attenzione...

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